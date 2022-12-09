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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:01

Больница Кущевского района Кубани получила новое медоборудование

В медучреждение поставили компьютерный томограф, цифровой маммограф и цифровой рентген-аппарат
Светлана ОВДЕЙ
Больница Кущевского района Кубани получила новое медоборудование Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Кущевского района Кубани получила новое медоборудование Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Кущевского района Кубани получила новое медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В медучреждение поставили компьютерный томограф, цифровой маммограф и цифровой рентген-аппарат. Новое оборудование находится в обновленном рентгенологическом отделении.

- На новых аппаратах специалисты будут проводить исследования головного мозга, позвоночника, легких и других органов. Так мы сможем оперативно и на ранних стадиях выявлять травмы, опухоли, поражения сосудов и назначать своевременное лечение, - сказал главврач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

Напомним, новое медоборудование в больницы региона закупают по нацпроекту «Здравоохранение».