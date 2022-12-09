Результаты реализации программы обсудили на заседании регионального штаба Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани на 109% выполнили план догазификации на 2021 и 2022 годы. Результаты программы обсудили на заседании регионального штаба.

Всего за два года в регионе провели газ до границ 13,9 тысячи участков. В то же время при работе обнаружены проблемы, допущенные газораспределительными организациями.

- Газораспределительные организации не исполнили своевременно обязательства по договорам. У тысячи жителей сроки договоров истекли, а их дома к газу не подключили, - сообщил на заседании вице-губернатор Андрей Прошунин.

Отмечается, что с сентября в регионе количество просроченных договоров уменьшилось с семи тысяч до одной тысячи. А все не исполненные в срок договоренности, по словам представителей организаций, завершат до конца года.

В 2023 году в регионе планируют заключить на 10 тысяч договоров по газификации больше, чем в 2022.