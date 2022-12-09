Фонд «Вольное Дело» наградит авторов лучших публикаций о культуре казачества

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное дело»

На призовую и грантовую поддержку корреспондентов, пишущих о традиционной казачьей культуре, фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» направит 400 тысяч рублей. Специальную номинацию для авторов публикаций о фольклоре, традициях и быте казачества фонд учредил в медиа-конкурсе «Искра Юга», генеральным партнером которого является.

Побороться за премию могут авторы материалов, опубликованных в СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Главными критериями оценки работ в этой номинации будут: историческая достоверность, художественная ценность текста и его уникальность, оригинальный авторский взгляд и качество работы с источниками, глубина проработки материала. Тематика и жанр публикации не ограничены – это может быть репортаж из жизни носителей традиционной казачьей культуры, новость о казачьем празднике, лонгрид о бытовых обрядах или другой интересный формат материала.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Вольное дело»

По условиям номинации, материал должен быть опубликован и направлен на конкурс не позднее 25 декабря 2022 года. Заявку можно подать на сайте премии. Итоги конкурса подведут 27 января 2023 года.

Победители номинации получат денежные призы: первое место - 50 тысяч рублей, второе место - 30 тысяч, третье место - 20 тысяч рублей.

Также фонд «Вольное дело» выделит годовой грант в размере 300 тысяч рублей на подготовку серии публикаций об истории и традициях кубанского казачества. Цель этого гранта – привлечь талантливых авторов к освещению казачьей культуры, найти новые формы рассказа о ней в современных СМИ и помочь читателям лучше узнать её содержание и исторический контекст. При рассмотрении заявок фондом будет оцениваться актуальность и новизна предложенных идей, а также опыт и профессиональный уровень соискателей.

Подать заявку на грант можно до 15 января 2023 года. Для этого необходимо заполнить электронную форму. Победителей объявят 27 января 2023 года - одновременно с подведением итогов конкурса «Искра Юга».

- Казачья культура – уникальный пример того, как люди сумели сохранить и пронести свою самобытность через ряд тяжелейших испытаний: войну на Кавказе, гражданскую войну, расказачивание, сражения Великой Отечественно войны. Многое оказалось безвозвратно утеряно, но пока живы потомки настоящих казаков, у нас есть шанс сохранить эту важнейшую часть культурного кода нашей страны, - комментирует руководитель фонда «Вольное Дело-Юг» Анна Придня. - Мы надеемся, что грант от фонда «Вольное Дело» поможет привлечь к этой работе талантливых авторов, пишущих об историческом наследии нашего региона.