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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:55

Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в Тбилисском районе Кубани

Обновленный мемориал находится в станице Ловлинской
Светлана ОВДЕЙ
Обновленный мемориал открыли в День Героев Отечества Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Обновленный мемориал открыли в День Героев Отечества Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в Тбилисском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Обновленный мемориал находится в станице Ловлинской. Открытие комплекса после реконструкции состоялось 9 декабря, в День героев Отечества.

Во время работ на мемориале привели в порядок прилегающую территорию. Комплекс отремонтировали за счет средств, выигранных станицей в региональном конкурсе по отбору местных инициатив.

В День героев Отечества в Краснодарском крае организовали более 1,5 тысячи памятных мероприятий. Во всех муниципалитетах прошли церемонии возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам.