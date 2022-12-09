Обновленный мемориал открыли в День Героев Отечества Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в Тбилисском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Обновленный мемориал находится в станице Ловлинской. Открытие комплекса после реконструкции состоялось 9 декабря, в День героев Отечества.

Во время работ на мемориале привели в порядок прилегающую территорию. Комплекс отремонтировали за счет средств, выигранных станицей в региональном конкурсе по отбору местных инициатив.

В День героев Отечества в Краснодарском крае организовали более 1,5 тысячи памятных мероприятий. Во всех муниципалитетах прошли церемонии возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам.