Два спортсмена из Геленджика взяли «серебро» чемпионата по быстрым шахматам

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Завершился четвертый по счету Кубок главы Геленджика по быстрым шахматам, который собрал более 200 спортсменов России и Азербайджана в возрасте от пяти до 83 лет.

Перед началом состязаний спортсменов поприветствовал глава города-курорта Алексей Богодистов, который отметил, что развитие спорта — одна из приоритетных задач местных властей.

Президент краевой федераций шахмат Евгений Бондаренко поблагодарил Алексея Богодистова за предоставление пространства для проведения турнира и вручил ему благодарственное письмо Федерации шахмат России за развитие шахматного движения в городе-курорте. Награды удостоился также начальник управления физкультуры и спорта администрации Геленджика Руслан Давлетукаев.

- Два жителя города-курорта завоевали серебреные медали турнира. Илья Маковеев стал вторым финала Кубка глав муниципальных образований. Гаспар Петросян, игравший по швейцарской системе, завоевал второе место среди юношей 2008-2009 года рождения. В общем зачете парень занял седьмое место, показав лучший результат среди шахматистов Геленджика, - отметили в пресс-службе администрации города-курорта.