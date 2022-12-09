В Краснодаре мать довела до смерти 5-месячного младенца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре против матери, из-за халатности которой умер 5-месячный младенец, возбудили уголовное дело. Соседи семьи много раз жаловались в полицию и детскую поликлинику на родителей. По мнению людей, они плохо ухаживали за новорожденным.

- По предварительным данным, мальчик жил в полной семье. Они проживали в многоквартирном доме на улице Командорской. 38-летняя мать ребенка надолго оставляла ребенка без надлежащего ухода. 24 ноября мальчика госпитализировали в больницу. Там он умер, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении матери ребенка в следственном отделе по Прикубанскому округу возбудили уголовное дело. Уже назначена экспертиза. Также допрашивают свидетелей.

В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям всех органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.