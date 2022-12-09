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НовостиКарта Кубани9 декабря 2022 18:08

В Анапе в рамках профилактической акции раскрыли преступление

Она прошла 8 и 9 декабря
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе провели операцию «Правопорядок»

В Анапе провели операцию «Правопорядок»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе полицейские провели операцию «Правопорядок» 8 и 9 декабря. Она прошла в хуторах Воскресенский, Пятихатки и на въезде в город. Для ее проведения задействовали более 50 сотрудников правоохранительных органов.

- Основными целями мероприятий являлись обход жилого массива. Также пресечение административных правонарушений и преступлений. Кроме того, задержание лиц, находящихся в розыске, и надзор за соблюдением правил дорожного движения, - сообщили в ОМВД России по Анапе.

Уточняется, что всего проверили более 80 человек. из них были ранее судимые и стоящие на профилактических учетах.

Полицейские раскрыли кражу, пресекли более 20 административных правонарушений, выявили водителей, не остановившихся по требованию сотрудников ДПС. Также тех, кто управлял незарегистрированным автомобилем, уклонялся от оплаты административных штрафов и ездил с номерами, которые были объявлены в розыск.