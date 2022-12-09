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НовостиОбщество9 декабря 2022 18:48

Губернатор Кубани рассказал о выполнении обращений жителей края

Работы провели в трех районах
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани рассказал о выполнении обращений жителей края. Работы провели в трех районах. Там благоустроили парк, отремонтировали школу и открыли многофункциональную спортивную площадку.

- Муниципалитеты отчитались о выполнении поручений. Их я выдавал во время встреч с жителями края. Люди просили благоустроить парк «Звездный» в Тихорецком районе. Территорию облагородили буквально за несколько месяцев. Также заменили уличное освещение, установили детские игровые комплексы, площадки с тренажерами и комфортные лавочки, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в Кореновске капитально отремонтировали школу №1. Там восстановили в фасад, закупили учебное оборудование и мебель.

Кроме того, в селе Экономическом Крымского района построили многофункциональную площадку. Спортивный комплекс установили в ноябре этого года. Теперь у детей появилась современная площадка для волейбола, баскетбола и футбола.