Подвели итоги конкурса на лучший творческий проект среди казачьих школ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершился конкурс на лучший творческий проект среди казачьих школ. Первое место заняла школа № 11 из Ленинградского района. Она получила 500 тысяч рублей. Второе место выиграла школа № 7 из Динского района. Ей достался приз в 300 тысяч рублей. Третье место и 200 тысяч рублей у школы № 26 из Новороссийска.

- На Кубани лучшая система непрерывного казачьего образования в стране. Это 49 детских садов, 75 школ с региональным статусом «казачья образовательная организация», 7 кадетских корпусов и 6 высших учебных заведений. Они уже входят в Ассоциацию казачьих вузов. Кроме того, мы продолжаем работу по присвоению статуса «казачья образовательная организация» детсадам и школам региона, - сообщил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что в крае созданы более 5 тысяч классов и групп казачьей направленности. В них учатся 103 тысяч детей.

Поощрительные сертификаты на 100 тысяч рублей выдали пяти образовательным учреждениям. Это школа № 7 Кущевского района, № 12 Гулькевичского района. Также учебное заведение № 39 Тихорецкого района, № 25 Новороссийска и № 28 Лабинского района.