Назвали лучшие советы ТОС в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи выбрали лучшие советы ТОС в 2022 году. Они получили денежные премии и благодарности от администрации края и ЗСК. Финалистов определили по итогам представленных отчетов.

- Каждый совет территориального общественного самоуправления отчитался о проделанной работе. Также все озвучили планы на 2023 год. Мы приняли решение поддержать самых амбициозных и активных. ТОСы являются надежными помощниками в деле создания комфортной городской среды для жителей и гостей курорта, - сообщила заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Уточняется, что ТОС «Якорная Щель» занял первое место. ТОС «Верхнениколаевское» присуждено второе место. Третье – ТОС «Измайловка».

Кроме того, призовой фонд конкурса составил более 1 миллиона рублей. Деньги собираются потратить на благоустройство городского пространства.