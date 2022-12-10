Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 22:01

В Адыгее пройдет проект «Молодые ученые — будущее России»

Он состоится в формате выставки
Мария ЧАЛАЯ
Вузы Адыгеи примут участие в федеральном проекте «Молодые ученые — будущее России».

Вузы Адыгеи примут участие в федеральном проекте «Молодые ученые — будущее России».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее пройдет проект «Молодые ученые — будущее России». Он состоится в формате выставки с портретами молодых ученых. Также информацией о них и их вкладе в развитие отечественной науки и медицины.

- Экспозиция откроется 12 декабря в 15:00в Парке науки и инноваций Адыгейского государственного университета. Он находится по адресу: Гагарина, 13, - сообщили в пресс-службе Молодежного парламента при Госсовете-Хасэ республики.

Уточняется, что каждая выставка будет включать 15 портретов из общефедерального списка молодых ученых-медиков. Под каждой фотографией будет находится описание их научных достижений. На пяти портретах будут находиться представители региона.

В АГУ выставка продлится до 18 декабря. С 19 по 25 декабря она будет открыта в Майкопском государственном технологическом университете.

Для всех желающих вход на мероприятие абсолютно бесплатный.