Вузы Адыгеи примут участие в федеральном проекте «Молодые ученые — будущее России». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее пройдет проект «Молодые ученые — будущее России». Он состоится в формате выставки с портретами молодых ученых. Также информацией о них и их вкладе в развитие отечественной науки и медицины.

- Экспозиция откроется 12 декабря в 15:00в Парке науки и инноваций Адыгейского государственного университета. Он находится по адресу: Гагарина, 13, - сообщили в пресс-службе Молодежного парламента при Госсовете-Хасэ республики.

Уточняется, что каждая выставка будет включать 15 портретов из общефедерального списка молодых ученых-медиков. Под каждой фотографией будет находится описание их научных достижений. На пяти портретах будут находиться представители региона.

В АГУ выставка продлится до 18 декабря. С 19 по 25 декабря она будет открыта в Майкопском государственном технологическом университете.

Для всех желающих вход на мероприятие абсолютно бесплатный.