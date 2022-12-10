В Адыгее готовятся к приходу снега Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Адыгее активно готовятся к зимнему периоду. Для очистки региональных дорог от снега и гололеда уже готово 118 единиц техники. Это экскаваторы-погрузчики, машины с пескоразбрасывателями, тракторы, грейдеры и снегоочистительная техника.

- Уже сейчас при выпадении снега могут принять участие в работах 66 единиц спецтехники. Она полностью подготовлена к работам по зимнему содержанию дорог, - сообщили в «Адыгеяавтодор».

Уточняется, что республике заранее заготовили для зимнего содержания автодорог 6200 тонн песка. Также 2356 тонн соли и 2800 тонн песчано-соляной смеси.