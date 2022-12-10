Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае: На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек. Машины разбросало по разным сторонам.

В Сочи больше трех дней разыскивают 53-летнюю женщину. Она пропала при странных обстоятельствах.

В Краснодаре против матери, из-за халатности которой умер 5-месячный младенец, возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

В Краснодаре девушка, которую поклонник избил и затолкал в багажник, неожиданно вступилась за него в суде. Мужчина напал на бывшую подругу на глазах у прохожих.