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НовостиОбщество10 декабря 2022 5:42

Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае: На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек

Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае: На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек

Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае: На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек. Машины разбросало по разным сторонам.

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