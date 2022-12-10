Что произошло за ночь 10 декабря в Краснодарском крае: На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Кубани произошла массовая авария с участием фуры, эвакуатора и четырех легковушек. Машины разбросало по разным сторонам.
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