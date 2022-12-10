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Все ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре. Они заработали по девяти адресам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, что на ярмарках доступна продукция кубанских фермеров. Отличается только цена – она ниже, чем в большинстве магазинов. На ярмарках реализуют овощи, фрукты, крупы, молочную и мясную продукции.

В субботу, 10 декабря, свои товары представили почти 700 производителей и фермеров из 16 районов Краснодарского края. Они привезли почти 90 тонн продуктов.

Ознакомиться с полным списком адресов, где проходят ярмарки, можно на официальном сайте мэрии города. Добавим, что работают ярмарки семь часов – с 8:00 до 15:00.