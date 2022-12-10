В Геленджике газифицируют два населенных пункта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Геленджике проведут газ в два населенных пункта. Работы собираются начать в селе Береговое и хуторе Бетта.

- На данный момент газификация региона составляет более 85%. Для жителей Кубани созданы все условия, чтобы у них в домах был природный газ. На реализацию проектов в Береговом и Бетте направили более 103

миллионов рублей, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Уточняется, что в селе Береговом построили распределительный газопровод. Его протяженность составила почти 20 километров. С помощью трубы газом будут обеспечены 390 частных домовладений.

Также в хуторе Бетта завершили строительство распределительного газопровода. Общая протяженность объекта составила 7,4 километра. Он позволит газифицировать 120 частных и четыре многоквартирных дома. кроме того, социальные объекты.