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НовостиОбщество10 декабря 2022 6:59

В Адыгее для удобства детей изменили маршрут школьного автобуса

Это удалось сделать благодаря мониторингу Центра управления регионом
Мария ЧАЛАЯ
Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея

Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея

В Адыгее для удобства детей изменили маршрут школьного автобуса. Это удалось сделать благодаря мониторингу Центра управления регионом. Родители школьников воспользовались «Госуслугами» и попросили организовать подвоз детей в Образовательный центр №4 из района «Дачи» поселка Совхозного. Раньше эта территория не входила в маршрут школьного автобуса.

- В этом году мой ребенок пошел в первый класс. Мы столкнулись с проблемой дороги до школы. Школьный автобус, который выезжает из Причтовского, постоянно проезжал мимо нашей остановки. То есть возможность попасть в транспорт прости нет, - рассказала мама учащегося Надежда Воронова.

Удалось выяснить, что в подвозе нуждаются пять детей. Для ребят внесли изменения в маршрут движения автобуса. Теперь он будет выезжать в 7:50 из хутора Причтовского и забирать школьников в поселке Совхозном на остановке «Дачи».