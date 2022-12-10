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НовостиОбщество10 декабря 2022 7:16

Жителей Кубани приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

Проверить свои знания сможет любой желающий в возрасте от 14 лет
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жителей Кубани приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте. Проверить свои знания в области юриспруденции сможет любой желающий. Главное, что участники должны быть старше 14 лет.

- VI Всероссийский правовой диктант проходит в онлайн-формате. Его проведут до 12 декабря. Основная тематика вопросов стала Конституция Российской Федерации, трудовые, гражданские, семейные права, права соотечественников, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что для участников создали два уровня сложности заданий. Это «Базовый» и «Профессиональный». Каждый из них состоит из 40 тестов как на русском и иностранных языках. На вопросы необходимо ответить за 1 час.

После завершения диктанта каждый участник получит сертификат о прохождении тестирования.