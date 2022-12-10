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НовостиОбщество10 декабря 2022 7:41

В Сочи в городскую больницу № 1 установили новое оборудование

В медучреждение доставили два дефибриллятора
Мария ЧАЛАЯ
В больницу в Сочи установили два дефибриллятора. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В больницу в Сочи установили два дефибриллятора. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи в городскую больницу № 1 установили новое оборудование. Теперь в отделении анестезиологии и реанимации медучреждения появилось два дефибриллятора. Их купили по нацпроекту «Здравоохранение».

- Аппараты могут применяться в стационарах и медицинских кабинетах, реанимобилях и машинах скорой помощи. Это происходит за счет небольшого размера и малого веса оборудования, - сообщил главный врач горбольницы № 1 Сочи Алексей Шевченко.

Уточняется, что дефиблиряторы используют в ситуациях, когда происходит внезапная остановка сердца пациента вследствие развития фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса.