В больницу в Сочи установили два дефибриллятора. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи в городскую больницу № 1 установили новое оборудование. Теперь в отделении анестезиологии и реанимации медучреждения появилось два дефибриллятора. Их купили по нацпроекту «Здравоохранение».

- Аппараты могут применяться в стационарах и медицинских кабинетах, реанимобилях и машинах скорой помощи. Это происходит за счет небольшого размера и малого веса оборудования, - сообщил главный врач горбольницы № 1 Сочи Алексей Шевченко.

Уточняется, что дефиблиряторы используют в ситуациях, когда происходит внезапная остановка сердца пациента вследствие развития фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса.