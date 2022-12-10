В Краснодаре установили 100 информационных знаков у водоемов

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В Краснодаре установили сотню оповещающих знаков у водоемов. Они появились у мест вероятного выхода на лед. На таблицах говорится о запрете выхода на лед в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также в мегаполисе появятся группы мониторинга ситуации у воды. Во время новогодних каникул они будут пресекать выход на лед детей.

Добавим, что ранее в Краснодаре появился оперативный штаб. Он был развернут по поручению главы города на время новогодних торжеств.

Параллельно в краевом центре откроются 64 объекта временного размещения. Они появятся как в черте города, так и рядом с федеральной трассой М4 «Дон». Там штаб развернется в комплексе «Знаменский». Он будет способен вместить до 100 человек.