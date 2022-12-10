Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

26 экологичных автобусов прибыли в Сочи. Они пополнили парк.

Отмечается, что транспорт был закуплен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это автобусы на газомоторном топливе.

- При поддержке Правительства РФ и губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева за три года получим 77 таких автобусов, – подчеркнул мэр курорта Алексей Копайгородский.

Ожидается, что общественный транспорт выйдут на линию после нового года. Он возьмет на себя самые загруженные маршруты в центре мегаполиса.

- Конечно, в новых автобусах соблюдены все требования безбарьерной среды, – добавил глава.

Отмечается, что автобусы оснащены современной системой видеонаблюдения.