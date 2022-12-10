Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 78 человек. Самому старшему пациенту 90 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Отметим, что самым зараженным районом стал Краснодар. Здесь инфекцию выявили у 26 человек. Еще 11 пациентов сдали положительный тест в Сочи, 6 – в Лабинском районе.

Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей Кубани составил 6031. Напомним, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она продолжается в Краснодарском крае.

Уже известно, что инфекция унесла жизни 11 123 жителей Кубани. Лечение от ковида в стационарах продолжает 101 человек.