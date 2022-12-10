Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские казаки собрали свыше 29 тонн гуманитарного груза для жителей новых территорий России и военных. Они передали продукты, средства гигиены и теплые вещи и не только. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Грузы были доставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области, которые предназначены мирным жителям Донбасса, казакам добровольцам, военнослужащим, выполняющим боевые задачи в специальной военной операции, – сообщил заместитель главы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Отметим, что за время спецоперация кубанские казаки передали свыше 669 тонн гуманитарных грузов. На деньги, которые были собраны благодаря акции «Своих не бросаем», Кубанское казачье войско отправило бойцам на передовую коптеры, амуницию, аптечки, рации, автомобиль и не только.

Стоит добавить, что участником акции может стать любой желающий. Достаточно обратиться в ближайший пункт сбора помощи. Полный список штабом есть на сайте акции.

Напомним, что акция «Своих не бросаем» организована при участии Кубанского казачьего войска. Ее основная задача – помощь военным, которые находятся в зоне проведение спецоперации, а также их семьям. Причем внести свой вклад может любой желающий. Достаточно отсканировать код в приложении любого банка и указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.