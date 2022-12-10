В Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 12 декабря ограничат движение транспорта по улице Гоголя. Ограничения затронут участок от улицы Красноармейской до улицы Красной.

- Движение транспорта ограничат с 06:00 в связи с проведением краевого фестиваля художественного творчества «Мы есть у тебя, Россия». Дорогу откроют после его окончания, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что территорию начнут освобождать от припаркованного транспорта на этом участке с 22:00 11 декабря. На этом месте организуют парковку транспорта для гостей и участников мероприятия.