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НовостиОбщество10 декабря 2022 9:18

В Краснодаре 12 декабря ограничат движение транспорта по улице Гоголя

Дорогу перекроют из-за фестиваля художественного творчества
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 12 декабря ограничат движение транспорта по улице Гоголя. Ограничения затронут участок от улицы Красноармейской до улицы Красной.

- Движение транспорта ограничат с 06:00 в связи с проведением краевого фестиваля художественного творчества «Мы есть у тебя, Россия». Дорогу откроют после его окончания, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что территорию начнут освобождать от припаркованного транспорта на этом участке с 22:00 11 декабря. На этом месте организуют парковку транспорта для гостей и участников мероприятия.