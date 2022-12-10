Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фестиваль «Золотое яблоко» завершился в Краснодарском крае. Он был посвящен фольклору и национальным культурам. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Добавим, что 34-я выставка прошла в Центральном концертном зале в Краснодаре. Она собрала 24 мастеров из семи районов Кубани.

- Кубань славится своими культурными традициями, а благодаря Виктору Гавриловичу Захарченко о них знает весь мир. Важно не просто сохранять народные песни, обряды и национальные обычаи. Главное, чтобы наследие предков видели и знали наши дети, – подчеркнул первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.

Участники фестиваля получили памятные дипломы, а лауреаты – сертификаты. Народный артист России Виктор Захарченко подчеркнул значимость сохранения традиций, а также поддержки и развития культур народов, которые проживают на Кубани.