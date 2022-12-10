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В Краснодаре отставание от графика строительства ФОКа на улице Вавилова сократили на 70%. Объект достаточно проблемный. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами. В итоге в августе работы продолжила другая организация.

- На участке полностью выполнены работы по строительству инженерных сетей. В скором времени на стройплощадку завезут кровельные материалы. Контур здания закроют до конца года, чтобы можно было заниматься внутренними работами независимо от погоды, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что социальный объект располагается на участке более 1,1 га. В нем будут находиться крытые и открытые поля. Также залы и беговое кольцо.

Работы планируют завершить в следующем году.