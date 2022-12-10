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Малообеспеченные многодетные семьи Краснодара получат единовременную выплату. Оформить заявку на пособие можно два раза в год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Отметим, что размер пособия составляет 1800 рублей на каждого члена семьи. Главное – чтобы они были прописаны или зарегистрированы в краевом центре. Эти деньги выделяются из бюджета мегаполиса. Обращаться за выплатой можно два раза в год, или каждые шесть месяцев. Для этого необходимо оставить заявку в управлении по соцвопросам мэрии или в отделении МФЦ.