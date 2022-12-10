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НовостиОбщество10 декабря 2022 14:08

Семь тысяч жителей Кубани обследователь в мобильном центре здоровья в 2022 году

Передвижной комплекс сделал 180 выездов
Алексей ГУК
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Семь тысяч жителей Кубани обследователь в мобильном центре здоровья в 2022 году. Передвижной комплекс сделал 180 выездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Благодаря центру здоровья 1,7 тысяч человек узнали о повышенных показателях артериального давления, три тысячи – холестерина, 500 человек – глюкозы. Еще у 2500 местных жителей обнаружили ожирение.

- Пациентам измеряют рост и вес, артериальное давление и пульс, определяют степень физического развития и уровень функционального состояния сердца, проводят экспресс-анализы,– подчеркнул исполняющий обязанности главного врача Центра здоровья Андрей Сахаров.

Стоит отметить, что пройти обследование в центре можно бесплатно. Необходимо только иметь при себе паспорт и полис ОМС.