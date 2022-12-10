Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани посетил всероссийский турнир по самбо «Чемпионы будущего». На мероприятии также находился глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Турнир прошел в Сириусе в ледовом дворце «Большой».

- Наш край второй раз принимает финал Всероссийских соревнований среди школьников. Мы этому очень рады. Самбо — национальный вид спорта. Он демонстрирует уважение к сопернику, несгибаемую волю и воплощение спортивной гордости России, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что проект «Самбо в школу» может привести подрастающее поколение к большому будущему.

В сборную края вошли 30 юных спортсменов. Они победили или стали призерами на региональных соревнованиях «Школьная лига самбо».