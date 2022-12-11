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НовостиОбщество11 декабря 2022 6:51

В Сочи собирают деньги на операцию мальчику с редким заболеванием

Средства нужны для установки сложной конструкции в скелете
Ева МУР
Виталик. Фото: "Важные люди"

Виталик. Фото: "Важные люди"

В Сочи собирают деньги на операцию мальчику с редким заболеванием. Об этом сообщает благотворительный фонд "Важные люди".

14-летний Виталик Беляев страдает редким генетическим заболеванием спинально-мышечная атрофия (СМА). Недуг у ребенка начал развиваться не сразу, как в большинстве подобных случаев. А позже врачи поставили диагноз. Теперь мальчик находится на постоянном лечении и реабилитации.

- Сейчас Виталик вновь нуждается в поддержке неравнодушных – мальчику необходимо провести операцию по исправлению сколиоза. В марте 2022 года, по итогам осмотра и консультации врачей Центра Елизарова, было принято решение установить Виталику специализированную конструкцию, так как сколиоз у ребенка прогрессирует, и ситуация становится опасной для жизни, - сообщают в фонде.

Там же указан простой способ, как можно рублем помочь ребенку облегчить жизнь.