Почти летняя погода установится в Краснодаре 11 декабря

В Краснодаре 11 декабря будет необычайно теплая погода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре 11 декабря будет необычайно теплая погода. В сравнении с прошлыми днями температура воздуха напомнит скорее лето, чем зиму.

- На небе ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре. -Воздух прогреется до +15 градусов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ветер в этот день будет восточный и юго-восточный. Порывы достигнут 5-10 м/с. Ночью столбики термометра опустятся до +4..+6 градусов. В течение дня синоптики обещают +13..+15 градусов.