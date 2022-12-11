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НовостиОбщество11 декабря 2022 7:31

Почти летняя погода установится в Краснодаре 11 декабря

Воздух прогреется до +15 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Краснодаре 11 декабря будет необычайно теплая погода

В Краснодаре 11 декабря будет необычайно теплая погода

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре 11 декабря будет необычайно теплая погода. В сравнении с прошлыми днями температура воздуха напомнит скорее лето, чем зиму.

- На небе ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, - рассказали в Краснодарском гидрометцентре. -Воздух прогреется до +15 градусов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ветер в этот день будет восточный и юго-восточный. Порывы достигнут 5-10 м/с. Ночью столбики термометра опустятся до +4..+6 градусов. В течение дня синоптики обещают +13..+15 градусов.