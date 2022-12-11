Ремонт в помещении уже начал. Фото: тг-канал мэра Сочи Алексея Копайгородского

В Сочи в феврале планируют открыть авиационный спортклуб с летно-десантной подготовкой. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

- В клубе «Полет» ребята получат необходимые теоретические знания. Авиатренажер даст возможность прочувствовать полет. Практику будут отрабатывать на местности. И в следующем году у нас появится своя команда по парашютному спорту, - написал он в своем тг-канале.

Ремонт в помещении на Куйбышева уже начал. К 23 февраля планируется запустить клуб.