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НовостиОбщество11 декабря 2022 8:55

В Краснодаре две аварии оставили девять улиц без света

Приблизительное время восстановления подачи электроснабжения уточняется
Валерия ГОДОВНИКОВА
В связи с авариями обесточены девять улиц города

В связи с авариями обесточены девять улиц города

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре жители двух округов остались без света. 11 декабря около 11:30 произошло крупное аварийное отключение электроэнергии.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключена ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции Карасунского округа. Еще одна авария оставила без электроснабжения три улицы Прикубанского округа.

- Без электроэнергии остались улицы: Московская, Мусоргского, Тополиная, Парусная, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и другие, - сообщили в городской ЕДДС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на месте работают аварийные бригады.