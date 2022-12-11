Запрет на беспилотники начнет действовать на Кубани с 12 декабря

На территории Краснодарского края с 12 декабря вводится запрет на использование гражданских беспилотников. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории Краснодарского края с 12 декабря вводится запрет на беспилотники. Новое постановление распространяются на использование гражданских летательных аппаратов.

- Нарушение пользователем воздушного пространства влечет наложение административного штрафа. От 20 до 50 тысяч рублей заплатят граждане, должностным лицам предусмотрен штраф от 50 до 150 тысяч рублей. От 350 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток грозит юридическим лицам, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», ограничения введут с целью обеспечения общественной безопасности на территории региона.