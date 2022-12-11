В Сочи более 150 школьников вступили в ряды «Юнармии»

На площади Флага более 150 ребят вступили в ряды «Юнармии». Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошла торжественная церемония приема школьников в ряды «Юнармии». На площади Флага более 150 ребят прочли клятвы и получили удостоверения из рук почетных гостей.

- Движение «Юнармия» – это уникальная школа патриотизма. Эти ребята теперь с честью будут носить гордое звание юнармейца. И своими поступками, своими делами писать историю нашей страны, - отметила заместитель главы города Елена Канюк.

Ребята получили удостоверения из рук почетных гостей

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент в городе работает 31 отряд Всероссийского детско-юношеского патриотического движения. В них состоят более 1800 ребят. Они регулярно участвуют субботниках на мемориалах воинской славы, а также несут «Вахту Памяти».