В Краснодаре на базе школы №31 прошли соревнования по стрельбе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани собираются воспитывать «Ворошиловских стрелков». В Краснодаре на базе школы №31 прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

- Программа станет еще одним вкладом в укрепление обороноспособности нашего государства, допризывную подготовку молодых кубанцев, - рассказал председатель краевого отделения ДОСААФ Борис Левитский.

В этом году программа стартовала в Краснодаре. Участие в состязание приняли более 120 старшеклассников. С 2023 года она продолжит свое развитие на базах местных отделений ДОСААФ в муниципальных образованиях края.

- Это будет комплекс занятий по огневой подготовке, военно-спортивных соревнований по пулевой стрельбе, а затем и просветительских, военно-патриотических мероприятий, - отметил заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

СПРАВКА «КП»

Движение «Ворошиловский стрелок» стартовало в 1931 году. Тогда народный комиссар Климент Ворошилов прибыл на армейские учения в Уссурийск. Там он показал свое мастерство в стрельбе из нагана.