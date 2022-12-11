Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 декабря 2022 10:15

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 56 человек

Самому старшему пациенту 85 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Краснодаре

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Краснодаре

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 56 человек. Самому старшему пациенту 85 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Краснодаре. Здесь инфекцию выявили у 12 человек. Еще 10 новых пациентов отмечено в Новороссийске. Число заболевших в Сочи на 11 декабря увеличилось на 5 человек.

- Всего с начала пандемии подтвердили 342 852 случая коронавируса, - сообщили в оперативном штабе региона. - 11 123 пациента спасти не удалось.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», самому младшему пациенту восемь месяцев, а старшему – 85 лет. В тяжелом состоянии и на ИВЛ находятся два человека.