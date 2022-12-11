Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Краснодаре Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 56 человек. Самому старшему пациенту 85 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Краснодаре. Здесь инфекцию выявили у 12 человек. Еще 10 новых пациентов отмечено в Новороссийске. Число заболевших в Сочи на 11 декабря увеличилось на 5 человек.

- Всего с начала пандемии подтвердили 342 852 случая коронавируса, - сообщили в оперативном штабе региона. - 11 123 пациента спасти не удалось.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», самому младшему пациенту восемь месяцев, а старшему – 85 лет. В тяжелом состоянии и на ИВЛ находятся два человека.