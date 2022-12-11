Качество школьного питания в Адыгее обсудили в прямом фире

Родителей интересовало школьное меню и контроль качества еды для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦУР Адыгеи провел прямой эфир с первым заместителем министра образования и науки республики по вопросам школьного питания. Во время трансляции Сусанна Паранук ответила на вопросы местных жителей.

Родителей интересовало школьное меню, контроль качества еды для детей. Также среди обращений был вопрос о возможности ношения своей еды во время обедов.

- Есть категории детей, которые не могут питаться в столовой, конечно же, мы идем им навстречу. Сейчас в республике трое таких школьников, - рассказала Сусанна Паранук. - Родители этих ребят пришли в школу, написали заявление, что их детям нужно специализированное (диетическое) меню. Школа разрабатывает его совместно с поликлиникой, либо родители говорят, что ребенок будет носить еду с собой.

Ранее «Комсомолка» сообщала», что глава Адыгеи ответит проведет прямую линию с местными жителями 15 декабря. Свои обращения можно оставить операторам кол-центра службы «122» ежедневно с 8 до 20 часов.