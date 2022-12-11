Завершился международный форум молодых предпринимателей «Сочи - стартап-2022». Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи студенты получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов. В городе завершился международный форум молодых предпринимателей «Сочи - стартап-2022».

- Гранты на 500 тысяч рублей получили проект Ивана Ярошенко «Bliss Рoint», команда производит кордиалы – удобный ингредиент для приготовления напитков и студенческий стартап Александра Кобец и Игоря Полуэктова «TimeTable» - удобное расписание, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», более 40 участников представило экспертам свои бизнес-идеи. Всего на форуме присутствовали представитель 42 городов из 7 стран. Среди них - Россия, Казахстан, Беларусь, Израиль, Турция, Киргизия и Индия.