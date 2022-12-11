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НовостиОбщество11 декабря 2022 12:00

Моргенштерн пожаловался на соседей в полицию за ночное производство буржуек в Сочи

Сварочные работы продолжаются, по его словам, круглосуточно
Ева МУР

Моргенштерн пожаловался на соседей в полицию за шумное производство буржуек в Сочи. Речь идет о семейной паре Елене и Владимире Моргенштерн с улицы Пластунской.

Они вызвали участкового, когда работы по сварке печек не прекращались и ночью.

- Нам было сказано, что это заказ и он согласован с мэрией Сочи, - сообщил сочинец.

По словам жителя дома на Пластунской, после жалобы в полицию к дому действительно приезжал представитель горадминистрации.

К слову, оперативно получить комментарий администрации Сочи "КП"-Кубань" не удалось.