Ростовчанина будут судить за обман на Кубани при продаже стройматериалов

Общая сумма ущерба потерпевшим составила 30 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани будут судить Ростовчанина за мошенничество. Приезжий обманывал покупателей при продаже стройматериалов.

-33-летний житель Ростовской области под предлогом приобретения строительных материалов для ремонта кровли получил денежные средства от двух местных жителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Однако взятые на себя обязательства мужчина не выполнил, наличностью распорядился по своему усмотрению.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», общая сумма ущерба потерпевшим составила 30 тысяч рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.