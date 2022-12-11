Комедию с Бортич и Майковым снимают в Краснодарском крае

В Краснодарском крае снимают комедию «Танцуй, Селедка!» с участием Александры Бортич и Павла Майкова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Краснодарский край - снова стал площадкой для съемки художественного фильма. В этот раз на территории села Агое Туапсинского района снимают комедию. Главными героями в «Танцуй, Селедка!» станут Александра Бортич и Павел Майков.

- Фильм – история о том, как Жанна приезжает из Москвы в город своего детства на похороны отца, с которым не виделась последние 20 лет после того, как он бросил семью. Но сюжет приобретает неожиданный поворот: папа оживает и требует провести с ним время, - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Комедию снимают уже второй день. Девятиэтажка на улице Горной выбрана местом, где проживает отец главной героини.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» -Кубань», на этом посещение съемочной группой территории края не ограничится. В фильме также будут присутствовать кадры с Геленджикского, Горячеключевского, Красноармейского, Крымского, Анапского, Новороссийского и Новопокровского района.