В Краснодаре в День памяти погибших в Чеченской Республике возложили цветы к мемориалу

Памятный митинг состоялся в парке Чистяковская роща. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре почтили память погибших в вооруженном конфликте в Чеченской Республике Памятный митинг состоялся в парке Чистяковская роща.

- Сотни наших земляков участвовали в боях на территории Северо-Кавказского региона, многие удостоены высоких наград за мужество и героизм. Мы всегда будем помнить наших ребят, которые не вернулись с двух чеченских кампаний, - отметил глава Краснодара Евгений Наумов. - И мы также обязаны не забывать о каждом, кто сегодня отдает свой воинский долг во имя нашей страны, отстаивает ее независимость и целостность.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в этот день к мемориалу воинам-кубанцам - участникам локальных войн и вооруженных конфликтов краснодарцами были возложены цветы. Память погибших, собравшиеся жители города, почтили минутой молчания.