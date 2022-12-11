В очереди на Керченскую переправу стоят 288 автомобилей

Переправа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди на Керченскую переправу находятся 288 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пропуска в первую очередь выдают автомобилям, которые везут продукты и товары первой необходимости на полуостров.

- На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует, - уточнили в администрации края.

Напомним, с 11 декабря мост снова закрыли для проезда большегрузов тяжелее 1,5 тонны.