Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 декабря 2022 13:27

В очереди на Керченскую переправу стоят 288 автомобилей

Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы
Ева МУР
Переправа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Переправа. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди на Керченскую переправу находятся 288 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пропуска в первую очередь выдают автомобилям, которые везут продукты и товары первой необходимости на полуостров.

- На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует, - уточнили в администрации края.

Напомним, с 11 декабря мост снова закрыли для проезда большегрузов тяжелее 1,5 тонны.