В Краснодаре парковку по 1-му Ведомственному проезду запретят с 9 января

От улицы Бабушкина до тупика установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре запретят парковку по 1-му Ведомственному проезду. От улицы Бабушкина до тупика установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

- Ограничительные меры применяются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспортных средств на проезжей части вне обозначенных парковочных мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Это позволит не создавать помехи другим участникам дорожного движения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», изменения вступят в силу с 9 января 2023 года.