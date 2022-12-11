В Краснодаре парковку по 1-му Ведомственному проезду запретят с 9 января

От улицы Бабушкина до тупика установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
В Краснодаре запретят парковку по 1-му Ведомственному проезду. От улицы Бабушкина до тупика установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.
- Ограничительные меры применяются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения стоянки транспортных средств на проезжей части вне обозначенных парковочных мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Это позволит не создавать помехи другим участникам дорожного движения.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», изменения вступят в силу с 9 января 2023 года.