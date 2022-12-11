Съемка с дронов будет запрещена. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

В Сочи за использование беспилотников грозит штраф до полумиллиона рублей. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края назвали суммы штрафов за нарушение запрета. Он начнет действовать с 12 декабря.

С понедельника пользоваться гражданскими дронами смогут только органы власти или организации по договоренности с ними.

Таким образом физическим лицам будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч, юридическим - от 350 до 500 тысяч рублей. А должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.