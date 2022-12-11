Более 110 производителей Кубани поучаствовали в инфотурах в 2022

В 2022 году презентации провели в Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 110 производителей Кубани поучаствовали в инфотурах этого года. Деловые встречи такого формата проводят с целью развития местной сферы гостеприимства.

- В 2022 году презентации провели в Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Их посетили более 1,8 тысяч руководителей предприятий сферы гостеприимства. Только в Сочи участниками инфотура стали около 550 представителей ресторанов, предприятий торговли, санаторно-курортного комплекса, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в рамках инфотура, предприниматели продемонстрировали пищевое оборудование, текстиль, парфюмерию и косметику местного производства.