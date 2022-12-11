Лыжники предпочитают Сочи

Горнолыжные курорты Сочи выбрали любители активного отдыха. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирований. Они посчитали, что 10 процентов всех россиян останавливаются в горах Сочи, когда едут на отдых.

Это влияет и на ценообразование.

- В гостиницах Центрального района Сочи можно остановиться за 2,4 тысячи рублей, в Адлере - от 2,6 тысяч рублей, в отелях Красной Поляны - от 12,4 тысяч рублей и выше, - сообщают эксперты.

Второе место по популярности занимают курорты Карачаево-Черкесии.