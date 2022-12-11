Кудепста. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи представили план развития микрорайона Кудепста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- В Кудепсте будем строить детский сад, две поликлиники, а также перестраивать школу, чтобы добавить дополнительно 400 мест. Здесь появится сразу несколько спортивных площадок, - уточнили в городской администрации.

Эти проекты заложены в новый генеральный план города. 11 декабря их представили жителям микрорайона. Ожидается, что после обсуждения с населением, начнется реализация проектов.

Сейчас в Кудепсте прокладывают новые 200 метров ливневок и заменено 200 метров водопровода. В следующем году эти работы собираются продолжить.