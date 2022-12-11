МЧС объяснило смог в Краснодаре

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На Краснодар снова опустился смог. Едкий запах гари ощущают жители по всему городу.

- В Краснодарском крае проводится плановое контролируемое сжигание рисовой соломы, - уточнили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, этот способ ликвидации остатков сельхозпроизводства законодательно разрешен.

- Сжигание рисовой соломы в крае разрешено законом: 16 сентября 2020 года было подписано соответствующее постановление правительства, - пояснили в МЧС.