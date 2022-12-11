На курортах Кубани 12 декабря воздух прогреется до 20 градусов

На Черноморском побережье погода по-летнему теплая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае начало недели обещает разноплановую погоду. В краевой столице синоптики обещают похолодание и небольшой дождь. В то время как на Черноморском побережье 12 декабря воздух прогреется до +20 градусов.

- Температура воздуха на участке Анапа-Геленджик ночью +12...+17 градусов, днем +15...20°; на участке Джубга-Магри ночью +8…+13 градусов, днем +12…17 градусов, - сообщили в краснодарском гидрометцентре.

В Краснодаре в понедельник будет переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а утром и днем местами пройдут дожди.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», днем столбики термометров покажут +11...+13 градусов, ночью +6...+8 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.